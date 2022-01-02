Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi 401 Sokak'ta yaşayan 6 İran uyruklu sobadan sızan gazdan zehirlendi.
112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.
Etiketler: Erzincan Soba Zehirlemesi
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