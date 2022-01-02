Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

''7 senedir bu hasreti bu acıyı çekiyoruz''

Çağmar, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "İnşallah terörü bitireceğiz. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum. 7 senedir bu hasreti, bu acıyı çekiyoruz. HDP ve PKK, yeter artık evlatlarımızı bırakın" dedi.

Anne Çağmar, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

6 yıldır kardeşinden haber alamadığını söyleyen Yıldız, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşimi ve diğer kardeşlerimizi almadan bu eylemi bırakmayacağız" dedi.