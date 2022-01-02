Muğla'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.