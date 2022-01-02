Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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