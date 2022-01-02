Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da stadyum yangını
Elazığ'da yaklaşık 3 yıl önce yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerinde yapımı devam eden Yeni Şehir Stadyumu'ndaki yalıtım malzemesinin yanmasından dolayı yangın çıktı.
Merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu'nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Sıradaki Haber
Kanyonda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz