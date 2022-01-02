Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kanyonda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da kanyonda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Manisa’nın Soma ilçesinde Hüseyin Marangoz'a ait oğlak, kanyona düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, beline bağlanan halat ve merdivenle oğlağın bulunduğu noktaya ulaştı.
Oğlağı halatla sırtına bağlayan itfaiyeci, daha sonra merdivenle aşağı indi.
Kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.
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