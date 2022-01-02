Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'daki bir evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Akmecsit Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye gelene kadar komşuların yardımıyla evde kiracı olan aile sokağa çıkarıldı.
Anne Keziban E. ile 3 çocuğu yangından kurtarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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