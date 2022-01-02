Akmecsit Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye gelene kadar komşuların yardımıyla evde kiracı olan aile sokağa çıkarıldı.

Anne Keziban E. ile 3 çocuğu yangından kurtarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.