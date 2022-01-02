Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 19:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıştığı çatıda yangın çıkan işçi çatıyı terk etmedi
İstanbul Kartal'da 7 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Çatıda çalışan işçi ise yangın söndürülene kadar çatından inmedi. O anlar kameraya yansıdı.
Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı kısmında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangın esnasında çatıda izolasyon çalışması yapan bir işçi yangına rağmen çatıdan inmedi.
Üzüntüsünden dizlerini döven işçinin o anları kameraya yansıdı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
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