Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 19:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sarıkamış ilçesinde 3 araç birbirine girdi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Bozat köyü mevkiinde zincirleme kaza oldu. 2 kamyon ve 1 otomobilin çarpıştığı kaza, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Güvenlik çemberine alınan yolda jandarma ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için seferber oldu.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
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