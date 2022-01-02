Kars’ın Sarıkamış ilçesi Bozat köyü mevkiinde zincirleme kaza oldu. 2 kamyon ve 1 otomobilin çarpıştığı kaza, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Güvenlik çemberine alınan yolda jandarma ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için seferber oldu.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.