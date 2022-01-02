Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelanda çaya sürüklenen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA-DHA]
Antalya'da toprak kayması sonucu araçlarıyla çaya sürüklenen 1'i kadın 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaştı.
Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Boğaçayı kenarında, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, kamyonette suyun akıntısını izlerken toprak kayması meydana geldi. Araçla çaya sürüklenen kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları araçtan bota alarak kıyıya çıkardı.
Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Heyelan
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