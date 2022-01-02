Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde biri kadın 3 kişi, manzara izlemek için Boğaçayı’na gitti. Bulundukları zeminin kayması sonucu araç 1 metre derinlikteki çaya düştüler.

Sürücü aracı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Akıntıyla kapılan ve kıyıdan 10 metre uzaklaşan kamyonet, bir süre sonra zemine çakıldı.

Araçta mahsur kalan 3 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iplerle araca ulaşmaya çalıştı. Akıntının ve derinliğin arttığı noktada 3 kişi bot yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kişiler, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaştı. Araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.