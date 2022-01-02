Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 22:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manzara izlerken çaya düşen 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da manzara izlemek için gittikleri Boğaçayı'nda toprak kayması sonucu kamyonetle suya düşen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde biri kadın 3 kişi, manzara izlemek için Boğaçayı’na gitti. Bulundukları zeminin kayması sonucu araç 1 metre derinlikteki çaya düştüler.
Sürücü aracı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Akıntıyla kapılan ve kıyıdan 10 metre uzaklaşan kamyonet, bir süre sonra zemine çakıldı.
Araçta mahsur kalan 3 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iplerle araca ulaşmaya çalıştı. Akıntının ve derinliğin arttığı noktada 3 kişi bot yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kişiler, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaştı. Araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.
Etiketler: Antalya Su Kaynakları
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