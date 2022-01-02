Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 23:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıyer açıklarında balıkçı teknesi yandı
[Fotoğraf: İHA]
Sarıyer açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sahil güvenlik botlarının müdahalesiyle söndürüldü.
Sarıyer Yeni Mahalle Meserburnu Caddesi İskele açıklarında seyir halindeki balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Tekneye müdahale eden sahil güvenlik botları yangını kısa sürede söndürdü.
Can ve mal kaybı olmayan yangında balıkçı teknesinde küçük çapta hasar oluştu.
Yangından sonra itfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulundu. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Sahil Güvenlik Yangın
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