Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardıç kuşunu vuran 3 kişiye 18 bin 550 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, öter ardıç kuşlarını kaçak avlayan 3 kişiye 18 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçim Mahallesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleriyle bölgede yaptıkları aramada ardıç kuşu avladıkları belirlenen A.B, A.K. ve A.Ç'yi yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, avlanması yasak 6 ardıç kuşu ve ruhsatlı 2 tüfek ele geçirildi.
Kaçak avlanan şüphelilere 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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