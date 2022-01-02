Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da otel yangını: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnebey Mahallesi Valide Cami Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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