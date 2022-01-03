Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da 9 köyde eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar yağan kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. 9 köyde eğitime ara verildi.
Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyler arasında Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Iğdır Kar Yağışı
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