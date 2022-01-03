Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyler arasında Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.