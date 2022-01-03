Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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