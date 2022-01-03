Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ters şeritten giden otomobil tehlikeye neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da ters şeritten giden otomobil tehlikeye neden oldu. O anlar başka sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce ilerledi.
Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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