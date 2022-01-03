Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, yolcu midibüsü sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçtaki 28 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı kavşata zincirleme kaza: 3 yaralı

Öte yandan aynı kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada da 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada yaralananlardan Ali İhsan Taşpınar, hastanede gazetecilere, kavşakta iki aracın kaza yaptığını gördüklerini anlattı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar Güllü de buzlanmadan dolayı yolun çok kaygan olduğunu belirterek, "Önümde de kaza yapmış araçlar vardı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de önündeki araçlara çarptı. Yolcu midibüsü de yolların kaygan olmasından devrildi" dedi.