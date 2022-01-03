Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintilerinin olacağını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer hattındaki zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağını açıkladı.
04 Ocak Salı günü saat 10:00'da başlayacak çalışmalar aynı gün saat 22:00'de sona erecek.
Su kesintisinden etkilenecek bölgeler ise şöyle;
Beyoğlu
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.
Beşiktaş
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız.
Şişli
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.
Etiketler: İSKİ İstanbul Su Kesintisi
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