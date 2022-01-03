Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon'da kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kavaklı Yaylası'nda araçlara kara saplanan 6 kişi, AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden 7 kişilik AKUT ekibi, yaylada araçları kara saplananlara ulaştı.
Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan kişileri kurtardı.
İlçe merkezine götürülen kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Trabzon
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