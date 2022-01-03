Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis etkili
[Fotoğraf: AA]
Edirne kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'de sabah etkili olmaya başlayan siste, sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri yoğun noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin 40 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.
Meteoroloji, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Meteoroloji
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