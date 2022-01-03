Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Van'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.
Narkotik timleri bir haftada 17 kilo 865 gram uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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