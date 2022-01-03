Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 191 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022'de çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 933 gram uyuşturucu, 1073 uyuşturucu hap, 121 kök Hint keneviri, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 550 lira ele geçirildi.
Zanlılardan 25'i tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 166'sı serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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