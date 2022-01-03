Jandarma ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla ilaç getirten iki kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin ilaçları, Türkiye'de oturma izni olmayanlara ve merdiven altı tabir edilen muayenehanelere yüksek fiyatlara sattığı tespit edildi.

İlaçların gizlendiği Zeytinburnu'nda depoya operasyon düzenlendi.

İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 500 ilaca el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.https://t.co/LZneFkgOrD pic.twitter.com/mFRHbO1VpC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2022

2 bin 500 ilaca el konuldu

Kanser ve diyabet olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 2 bin 500 ilaç ele geçirildi.

Yapılan incelemede ilaçların orijinal olduğu, üzerlerindeki barkod ve karekod bilgilerinin değiştirilerek yeniden sahte barkod düzenlendiği ortaya çıktı.

Yakalanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

