Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da 19,9 ton çürük patates ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da haldeki depoları denetleyen zabıta ekipleri, 19,9 ton çürümüş patates ele geçirdi. Patatesler imha edildi, depo sahibine ceza kesildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, haldeki iş yerlerini ve depoları denetledi.
Ekipler, ihbar üzerine baskın yaptıkları bir depoda, 19 ton 900 kilogram çürümüş patates ele geçirdi.
Piyasaya sürülmesi engellenen patateslere imha edilmek üzere el konuldu. Depo sahibine ise cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Alo 174 Gıda Hattı Şanlıurfa Zabıta
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