Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın müşteki Yasemin U'nun sevgilisi olduğu anlatıldı. İddianamede 5 Ekim 2021'de sanığın evde bulunduğu sırada, öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikte olan kimyasal maddeyi müştekinin vücuduna fırlattığı aktarıldı.

Söz konusu kimyasal maddenin Yasemin U'nun vücudunun değişik yerlerinde, hayati tehlike oluşturacak şekilde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyen yanığa sebep olduğu belirtilen iddianamede, müştekinin olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği bu nedenle ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Yıldız'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanığın ilerleyen günlerde iddianamenin kabul edildiği Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.