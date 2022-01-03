Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 27Aralık 2021- 02 Ocak 2022'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK DEAŞ FETÖ
Son Haberler
- 13:33
- 13:32
- 13:21
- 13:17
- 13:15
Sıradaki Haber
Elektrik arızasına atlı müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz