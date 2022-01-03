Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı Erzincan'da çocukları eğlendirmek isteyen motosiklet sürücüsü Canser Atila, ilginç bir yol buldu.

Atila, 8 kızağı halatlarla motosiklete bağladı. Daha sonra çocukları kızağa bindiren Atila, motosikletiyle çekmeye başladı. Karlı arazide motosikletle kızak kayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

"Çocukları eğlendirdik"

Çocukları eğlendiren Canser Atila, "Ben normalde yazları motosikletle doğa turları yapıyorum. Kar kentimize geç yağdı. Ben de çocukları dışarda görünce kızaklarını motosikletin arkasına bağlayıp çekmeye başladım. Çocukları bu şekilde eğlendirdik" dedi.

"Çok eğlenceliydi"

Çok eğlendiğini söyleyen çocuk, "Kızakları bağladık, direk bizi sürmeye başladı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ön ve arka dışında. Çünkü arkada bazı kişiler düşüyordu" açıklamasını yaptı.