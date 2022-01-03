Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Y. yönetimindeki hafif ticari araçla karşı yönden gelen Behçet K.'nin kullandığı kamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 23. kilometresindeki Bozbulut köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki yaralılardan Dilşah Özden, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonetin kasasından yola savrulan mobilyalar, jandarma ve çevredekiler tarafından toplandı.
Bölgede etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.
Kara yolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışması yürüttü. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Muş Trafik Kazası
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