Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt tankeri devrildi, litrelerce mazot yola aktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da, maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inen akaryakıt tankeri devrildi. Motorin kapağı kırılan tankerden litrelerce mazot aktı.
Bursa Orhangazi'de, maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inmek isteyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motorin kapağı kırılan tankerden litrelerce mazot aktı. Kaza yerine, yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoldaki mazot için yola mıcır döküldü.
Kaza yapan tanker, bölgedeki bir maden ocağından çağrılan kepçe yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Akaryakıt Bursa Motorin Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:31
- 16:31
- 16:24
- 16:16
- 16:41
Sıradaki Haber
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 15 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz