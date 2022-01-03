Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda sahte içki imal ederek sattıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 446 litre el yapımı sahte alkollü içki, 15 şişe sahte alkollü içki, 6 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, alkol damıtma cihazı, 5 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 12 kit, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, 3 bin 800 içi dolu makaron, 25 elektronik sigara likidi, 21 senet, 2 sahte çalışma ruhsatı, 585 sahte 200 liralık banknot, 513 sahte 100 liralık banknot, 213 sahte 50 liralık banknot, sahte 50 dolar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile 39 bin 429 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.