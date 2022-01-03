Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresinin yeniden uzatıldığını açıkladı:

"Pandemiyle mücadelenin aralıksız devam etmesi ve salgın riskinin ortadan kalkmadığını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı."

Yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulamada, ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatları (F3, E-80) kapsam dışında tutuldu.