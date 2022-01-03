Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bursa'da, sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin karar, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresinin yeniden uzatıldığını açıkladı:
"Pandemiyle mücadelenin aralıksız devam etmesi ve salgın riskinin ortadan kalkmadığını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı."
Yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulamada, ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatları (F3, E-80) kapsam dışında tutuldu.
Etiketler: Bursa Sağlık Çalışanları Ulaşım
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