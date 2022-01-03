Tehlikeli köpek ırklarının saldırılarına karşı sıkı tedbir ve cezalar devreye girince, sokağa bırakılan bu cins köpeklerin sayısı da arttı.

Bursa'da başıboş gezen pitbullların sayısında artış gözlendi. İhbar üzerine ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Köpekler sakinleştirici iğne kullanılarak yakalandı ve barınaklara teslim edildi.

Barınaklara yerleştirilen tehlikeli köpek sayısında artış yaşanan illerden bir diğeri de Sivas oldu. Terk edilen köpek sayılarındaki artış üzerine önemli bir noktaya dikkati çeken uzmanlar, kurallara uyulması halinde hayvan sahiplerinin cezalara tabi olmayacaklarını hatırlattı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de biri pitbull cinsi 2 köpek donarak öldü.

Gaziantep'te küçük Asiye'nin ağır yaralanmasının ardından kentte yeni bir pitbull saldırısı olmuştu.

Saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Ufuk Göçmen'in şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı. Köpek ise barınağa teslim edildi.