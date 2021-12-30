Tehlikeli köpek ırklarının çevredekilere zarar vermemesi için yeni kurallar devreye alındı. Sıkı tedbirleri uygulamaktan kaçanlar ise köpekleri sokağa bırakmaya başladı.

Gaziantep

Gaziantep'te araçla getirilen bir pitbull, küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı yerin yakınında bırakıldı. Yol kenarında gezen köpeği gören çevre sakinleri yetkililere haber verdi.

Pitbull, ekipler tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bağlı bir barınağa teslim edildi.

Van

Benzer bir olay Van'ın Edremit ilçesinde de yaşandı. Yeni TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu müdürü, bölgede başıboş gezen pitbullu görünce belediye ekiplerine haber verdi.

Köpeği yakalayan ekipler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

"Hayvanları sokağa bırakmasınlar"

Belediye görevlisi, "Pitbull cinsi köpekleri son olaylardan sonra sokağa bıraktıklarını görüyoruz. Bunu yapmasınlar. Biz o hayvanları alırız, en iyi şekilde bakımlarını da yaparız" dedi.

Van'da son bir ay içerisinde sahipleri tarafından 14 pitbull cinsi köpek sokağa bırakıldı. Tehlike saçan köpekler tek tek yakalanarak barınaklara yerleştirildi

Bursa

Bursa'da da cezai yaptırımlardan korkan bir pitbull sahibi, köpeği sokağa bıraktı.

Osmangazi ilçesindeki olayda pitbull cinsi başıboş köpek caminin şadırvanına girdi. Belediye ekipleri ihbar üzerine köpeği yakaladı.

Tokat

Tokat'ta ise pitbull cinsi başıboş köpeği jandarma buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, devriye sırasından bulduğu hayvanı barınağa teslim etti.

