15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınavla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun “Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" İfadeleri hatırlatıldı.

"İtham ettiği Danıştay kararını açıklasın"

Bu ifade ile kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çekildi:

“Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.”

