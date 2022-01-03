Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini açıkladı.

Bölge genelindeki sıcaklığın, salı gününden itibaren hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Sıcak hava Trakya'da da etkili olacak

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Haftanın en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olması bekleniyor.