Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara ve Trakya'da sıcaklık artacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Marmara ve Trakya'da hava sıcaklığın, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini açıkladı.
Bölge genelindeki sıcaklığın, salı gününden itibaren hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Sıcak hava Trakya'da da etkili olacak
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.
Haftanın en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Marmara Bölgesi Meteoroloji
Son Haberler
- 18:13
- 18:08
- 18:12
- 17:55
- 17:57
Sıradaki Haber
2021'de 389 bin turist balonla Kapadokya'yı gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz