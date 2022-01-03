Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce çevreyi kirlettiği tespit edilen 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza uygulandığı açıklandı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2021 yılında 2 bin 159 denetim gerçekleştirildi.
51 tesisin faaliyetleri durduruldu
Denetimler sonucunda 248 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu tesislere 26 milyon 419 bin lira idari para cezası uygulandı. Tesislerden 51'nin de faaliyetleri durduruldu.
Ani ve planlı denetimlere 2022 yılında da devam edileceği, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Etiketler: Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta kapanan yol ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz