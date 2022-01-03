Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 2021 yılında 2 bin 159 denetim gerçekleştirildi.

51 tesisin faaliyetleri durduruldu

Denetimler sonucunda 248 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu tesislere 26 milyon 419 bin lira idari para cezası uygulandı. Tesislerden 51'nin de faaliyetleri durduruldu.

Ani ve planlı denetimlere 2022 yılında da devam edileceği, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağı belirtildi.