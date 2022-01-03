Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çınar ağacı yakınlarında meydana gelen olayda, Oymaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A., yine aynı mahalleden olan Yusuf A.’yı aralarındaki çıkan tartışmada silahla yaraladı.

Bacağından yaralanan Yusuf A.'nın yardımına ise ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü'den alınan Yusuf A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne götürüldü.

Mustafa A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.