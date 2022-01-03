Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da yaralının yardımına ambulans helikopter yetişti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Samsun'da çıkan kavgada bacağından silahla vurulan yaralı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çınar ağacı yakınlarında meydana gelen olayda, Oymaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa A., yine aynı mahalleden olan Yusuf A.’yı aralarındaki çıkan tartışmada silahla yaraladı.
Bacağından yaralanan Yusuf A.'nın yardımına ise ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü'den alınan Yusuf A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne götürüldü.
Mustafa A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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