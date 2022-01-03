Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kaçak sigara operasyonu: 1388 paket sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde 1388 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mardin-Batman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada 1388 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Batman Kaçakçılık Sigara
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