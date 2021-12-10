Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğünce, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması kapsamında, 1500 polisle, 40 ayrı bölgede huzur operasyonu yapıldı.

Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubede görevli ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya kara yolları ile Hoşnudiye, İstiklal, Kırmızıtoprak, Eski ve Yenibağlar mahallelerindeki eğlence merkezlerinin yanı sıra kent genelindeki umuma açık yerleri denetledi.

Huzur uygulaması gece saatlerine kadar devam edecek.