Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Ankara’da devam ediyor.

Gençler, İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Dün başlayan tanıtım günlerini, ilk günde 15 bin kişi ziyaret etti.

Genç girişimciler, tanıtım günlerinde sorularına cevap buluyor. Kariyer planlarını, doğru yönlendirmelerle yapıp geleceklerine yön verebiliyor.

Bu yıl 44 bin gence staj imkanı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hayata geçirdiği ve bu yıl 44 binden fazla gencin kamuda staj yapmasına aracılık eden Staj Seferberliği programı da gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeler arasında.

TUSAŞ Uçak Mühendisi Abdullah Kalkan, savunma sanayinin büyük firmalarından Türk Havacılık Uzay Sanayi firmasında staja kabul edildiğini ve staj sonucunda şu anda TUSAŞ'ta tam zamanlı uçak mühendisi olarak çalıştığını söyledi.

"Dijital Tır"a yoğun ilgi

İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği tanıtım günleri "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

13'ü bakanlık 40'tan fazla kamu kurumundan temsilci ziyaretçilere bilgi veriyor.

[Fotoğraf: AA]

ATO Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte en fazla ziyaret edilen noktalardan biri de İletişim Başkanlığı’nın Dijital Tır'ı.

Dijital Tır'da, nabız, vücut sıcaklığı ve cinsiyet gibi temel bilgileri gösteren bir sihirli ayna ve hemen yanında insansız hava aracı Bayraktar, yine karşısına geçerek vücut hareketlerinizle kullanabileceğiniz hareket duyarlı ekran bulunuyor.

Etkinlik pazar gününe kadar sürecek

TRT'nin de iletişim sponsoru olduğu tanıtım günleri pazar gününe kadar devam edecek.

