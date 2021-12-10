Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 22:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Yüksel Yücel, hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Yüksel Yücel kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Caddedeki esnaftan Ender Yoldar, ''Yukarıdan araba geldi. Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ama maalesef hastanın o anda vefat ettiğini öğrendik. Olay anında şans eseri burada kimse yoktu. Daha fazla zarar olabilirdi" dedi.
Etiketler: Ankara Kalp Sağlığı Trafik Kazası
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