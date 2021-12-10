Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Yüksel Yücel kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Caddedeki esnaftan Ender Yoldar, ''Yukarıdan araba geldi. Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ama maalesef hastanın o anda vefat ettiğini öğrendik. Olay anında şans eseri burada kimse yoktu. Daha fazla zarar olabilirdi" dedi.