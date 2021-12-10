Ekovitrin Medya Grubunca her yıl düzenlenen, Uluslararası Yılın Starları Ödülleri sahiplerine verildi. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen ödül töreni, İstanbul'da düzenlendi.

"Siyaset Onur Ödülü", Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın oldu.

"Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülü"nü, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir adına Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker aldı.

"Yoğun bir çaba ve gayretle gece gündüz çalışmaktayız"

"İletişim Başarı Ödülü", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi.

Altun adına ödülü, Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı.

[Fotoğraf: AA]

Evren Başar yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz İletişim Başkanlığı olarak Türkiyenin ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli temsilini üstlendik. Bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Fahrettin Altun başkanlığında yoğun bir çaba ve gayretle gece gündüz çalışmaktayız. İşte bu ödülü de bu gayretli çalışma neticesinde alınan başarının nişanesi olarak görüyor, gururla kabul ediyoruz.”

Gecede, Yılın En İyi Bankası dalında Halkbank, Yılın Sanatçısı dalında ise Kerem Alışık ödüle değer bulundu.