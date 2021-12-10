Muğla'nın Menteşe ilçesinde, simit zammına tepki gösteren vatandaşların şikayetlerini değerlendiren belediye, simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde, Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası’nın simit fiyatına yaptığı zam kararını, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’nın onayı olmadan alındığını belirlendi.

Belediye ekipleri, denetimde 6 işletmenin simidi 3 liradan sattığını tespit etti. İşletmelere cezai işlem uygulandı.

90 gram çıtır simit 2 liradan satılmalı

2 işletmeye kapalı olduğu için denetim yapılamadı.

Denetimlerde 90 gram çıtır simidin 2 liradan satılması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın onay verdiği pastane işletmeleri hariç 3 liradan simit satan satış noktalarını zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yeni simit fiyatının belirlenmesine kadar, işletmelere yönelik ilçe genelinde denetimler devam edecek.