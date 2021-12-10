Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Samsun'daki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İstihbarat çalışmaların ardından 5 kişinin örgütlü olarak Sinop ve Samsun'da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.