Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Sinop ve Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Samsun'daki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
İstihbarat çalışmaların ardından 5 kişinin örgütlü olarak Sinop ve Samsun'da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Zanlılardan 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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