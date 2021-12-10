Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1,5 ton uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir Jandarma Komutanlığı'nın Muğla'da düzenlediği operasyonda 1,5 ton uyuşturucu ile yakalanan üç şüpheli tutuklandı.
İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Alıcı ve satıcıları tanımadıklarını, sahilde bulunan malzemeleri kamyona taşımak için gittiklerini iddia etti.
Üç şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Jandarma ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin sürat teknesiyle Arnavutluk'tan getirilen 1,5 ton uyuşturucuyu teslim aldıkları sırada yakalanmışlardı.
Etiketler: İzmir Muğla Uyuşturucu
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