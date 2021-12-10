İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, saat 17.45 sıralarında Aykosan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Mescid olarak kullanılıyordu

Olay yerinde bulunan Tolga Kaya, "Biz geldiğimizde üst katlarda yangın başlamıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye sağ olsun hemen geldi. Üst kat metruk bir yer. Eskiden mescit olarak kullanılıyordu. İtfaiye hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Herhangi bir mahsur kalan olmadı. Zaten kullanılan bir yer değildi" dedi.