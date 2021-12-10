Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hırsızlık şüphelisi 17 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 5 ilçede 8 hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Aralık'ta Sarıçam, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki ev, iş yeri, okul, kooperatif ile haberleşme ve enerji nakil hatlarından yapılan hırsızlık olaylarını çözmek için araştırma başlattı.
Ekipler, televizyon, klima, çim biçme makinesi, kapı, kablo, tekne motoru ve vana hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen 17 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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