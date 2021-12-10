İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Aralık'ta Sarıçam, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki ev, iş yeri, okul, kooperatif ile haberleşme ve enerji nakil hatlarından yapılan hırsızlık olaylarını çözmek için araştırma başlattı.

Ekipler, televizyon, klima, çim biçme makinesi, kapı, kablo, tekne motoru ve vana hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen 17 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.