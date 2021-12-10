Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alandan duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, tepenin üzerindeki kayalık alanda branda olduğunu fark etti.

Brandanın altında kaçak kazı yapan 4 kişi ekiplerce suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Alanda yapılan incelemede zanlıların yakalanmamak için kayalık alanın üstünü brandayla örttükleri ve etrafını çalılarla kapattıkları, bölgede görülen dumanın kayayı parçalamak amacıyla kullanılan dinamitin patlatılmasıyla oluştuğu belirlendi.