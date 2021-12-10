11 Ekim'de, Afyonkarahisar'da Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser, Nisa Eser, Teslime Eser, Melisa Demirel ve Damla Duran hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı.

Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

15'er yıl hapis istendi

Savcılık tarafından trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü Adalettin Şen ve araç sahibi İsmail Demir hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, öğrenci servis aracını kullanan Adalettin Şen ve araç sahibi İsmail Demir'in, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kapasitesinden fazla öğrenci alıyormuş

Sanık Adalettin Şen'in, mağdur çocukların ölümünde ve yaralanmasında kusurlu olduğu ve bazı zamanlarda kapasitesinden fazla öğrenci aldığı belirtildi.

"Mesleki yeterliliğe sahip değil"

Sanık İsmail Demir'in, adına kayıtlı aracının lastiklerinin standartlara uygun olmadığı, aracın arka koltuklarının emniyet kemeri teçhizatının bulunmadığı, teknik donanımlar ve yönetmelik gereği gerekli şartları sağlamayan ve okul servisi taşımacılığında kullanılmaması gereken aracı işveren sıfatıyla kullandırttığı belirtildi.

Sanık Demir'in mesleki yeterliliğe sahip olmayan Adalettin Şen'i yanında çalıştırarak, kazaya sebebiyet verdiği kaydedildi.

Yola bakmadığı için kaza oldu tespiti

İncelemede, sanık Adalettin Şen'in kazadan hemen önce yola bakmaması üzerine aracın yoldan çıkarak, ormanlık alana girip kaza yaptığı belirtildi.

Adalettin Şen ve İsmail Demir savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını iddia etti.