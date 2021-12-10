Yenişehir Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir evde yaşayan Zahide A. ile Havva Ç. ve Bedir Ç'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Zahide A. ve Havva Ç'nin hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Bedir Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.