Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gaz iki can aldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir evde yaşayan Zahide A. ile Havva Ç. ve Bedir Ç'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Zahide A. ve Havva Ç'nin hayatını kaybettikleri tespit edildi.
Bedir Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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